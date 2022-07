“Il corpo di Michele per 4 ore sull’asfalto, una cosa indegna e vergognosa”

«Un episodio vergognoso, senza senso, che non deve più capitare. Una sofferenza inutile che si aggiunge ad una tragedia di dimensioni enormi per un cavillo burocratico non è accettabile in un paese civile».

A commentare è Marco Colombo, consigliere regionale della Lega ed ex sindaco di Sesto Calende. Si riferisce a quanto successo nel pomeriggio di giovedì 7 luglio: sull’asfalto, dopo l’incidente mortale occorso sulla strada provinciale 31 a Saronno, ma a cavallo di tre provincie, quella di Varese, quella di Monza e Brianza e quella di Como, tra i Comuni di Rovello Porro, Ceriano Laghetto e appunto Saronno.

Proprio per un problema di attribuzione della competenza territoriale il corpo di Michele Garruto, 31 anni, noto parrucchiere con negozi a Solaro e Rovellasca e residente proprio a Solaro (nella foto), è rimasto sull’asfalto per quattro lunghissime ore, quando finalmente la salma è stata portata via dalle onoranze funebri, restando comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria.

«Quello è un punto di snodo tra diversi territori, ma non può un problema di competenza stradale creare un’ulteriore sofferenza di questo tipo ad una famiglia – commenta Colombo -. Sotto il sole, con un caldo incredibile e i genitori e i fratelli lì, senza poter fare nulla e senza poter portare il via corpo del loro congiunto. È disumano, oltre che ingiusto. Voglio cercare di capire cosa possa essere successo, proverò a ricostruire i passaggi e le responsabilità in ogni sede e farò di tutto perchè non ricapiti più».

Non solo Colombo, ma anche Francesco Facchinetti (DJ Francesco), cantante e produttore musicale, figlio del tastierista e cantante dei Pooh Roby Facchinetti, con una storia su Facebook ha commentato l’episodio parlando di “disgusto per quanto successo”.