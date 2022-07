Ilary Blasi e Francesco Totti comunicano la separazione dopo 17 anni di matrimonio

Dopo 20 anni di relazione e 17 di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato la loro separazione.

La coppia, una delle più popolari d’Italia, ha pubblicato una nota congiunta lunedì 11 luglio pubblicata su Ansa confermando l’intenzione di terminare il rapporto coniugale. Lui calciatore, storico capitano della Roma e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, lei ex “velina” e poi apprezzata conduttrice televisiva. Per anni sono stati una delle coppie più famose. Sono tre i figli nati dall’unione: Christian, Chanel e Isabel.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, queste le parole di Ilary Blasi nella nota diffusa dalla sua agente.

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, le dichiarazioni invece di Francesco Totti riportate su Ansa (leggi qui).