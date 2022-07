Incendio in zona industriale ad Uboldo, i sindaci di Rescaldina e Cerro: «Chiudete le finestre»

Incendio in zona industriale ad Uboldo, poco lontano dal confine con Rescaldina, dove all’alba di oggi, mercoledì 27 giugno, per cause in fase di accertamento sono divampate le fiamme in un capannone di un’azienda di via Legnano che si occupa di lavorazioni chimiche.

Il rogo ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco da Saronno, Busto/Gallarate e Varese con quindici operatori e due autopompe, due autobotti e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile), degli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano, di ATS e ARPA e ha portato anche a Rescaldina e Cerro Maggiore all’indicazione di tenere chiuse le finestre.

«Contattati dal comune di Uboldo per un incendio sviluppatosi nella zona industriale al confine con Rescaldina, su indicazione dei Vigili del Fuoco e di ARPA, invitiamo i cittadini a chiudere le finestre – spiega il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo -. Sono in corso verifiche e monitoraggio della qualità dell’aria, con attenzione ai venti, attualmente registrati in direzione sud-sudest quindi in direzione opposta al nostro comune, ma nelle prossime ore potrebbero direzionarsi verso nord-nordovest e pertanto interessare l’abitato rescaldinese. In attesa di maggiori indicazioni dagli organi competenti per eventuale ordinanza sindacale, invito i cittadini ad avere un atteggiamento cauto e prudenziale e a chiudere le finestre».

Analogo invito arriva anche dalla prima cittadina di Cerro Maggiore Nuccia Berra, che segnala come i venti siano attualmente diretti proprio in direzione di Cantalupo.