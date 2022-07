Incendi a Tradate e Castiglione Olona, vigili del fuoco al lavoro

Giornate di incendi nel Tradatese e a Castiglione Olona.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per spegnare le fiamme a Tradate, in via Pavia, dove diverse squadre sono impegnate per controllare la zona, messa in sicurezza dopo l’allarme scattato nel pomeriggio di domenica 10 luglio.

Anche in zona Pianbosco sono stati attivati i mezzi dei pompieri per spegnere un principio di incendio in area boschiva.

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 luglio un incendio di piccola entità a Castiglione Olona, ancora in zona boschiva nei pressi dell’area Mazzucchelli ha fatto scattare l’allarme. Le fiamme sono state spente intorno alle 8 di martedì mattina.