Incidente in autostrada nel Luganese, grave un motociclista italiano di 48 anni

Grave incidente stradale in serata nel Luganese.

Poco prima delle 20 sull’autostrada A2 in territorio di Maroggia, un motociclista italiano di 48 anni domiciliato nel Comasco ha perso il controllo della moto rovinando a terra e andando a terminare la propria corsa contro un furgone che in quel momento si trovava incolonnato per un rallentamento del traffico.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del 144 e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. In base a una prima valutazione medica, ha riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso per circa un’ora.