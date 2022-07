Incidente tra Malnate e Varese, tre persone soccorse e traffico bloccato

Sono ancora in fase di verifica le cause che hanno portato all’incidente stradale che è avvenuto verso le ore 16.00 di oggi – giovedì 14 luglio – tra Malnate e Varese.

Lo scontro ha visto coinvolto due mezzi che stavano percorrendo la “Briantea” tra la Folla di Malnate e lo svincolo dell’Iper alle porte di Varese.

Sono tre le persone che sono state soccorse: una donna 54enne e due uomini di 58 e 61 anni. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi e le ambulanze intervenute – Sos Malnate e Croce Rossa di Varese – hanno trasportato in codice giallo, quindi non in gravi condizioni, due persone all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti, oltre le forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco di Varese che hanno aiutato il personale sanitario.