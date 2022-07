Incidente a Varese sul raccordo autostradale, traffico in tilt

Un incidente stradale lunedì mattina attorno alle 7.30 a Varese ha mandato in tirl til traffico nella zona Sud della città. Lo schianto fra due vicoli è avvenuto all’altezza del raccordo autostradale lungo la strada statale 707 nel tratto che corre in sopraelevata parallelamente a via Gasparotto. Qui dalle prime informazioni due auto si sono scontrate e ci sono dei feriti.

Sul posto tre mezzi di soccorso sanitario e la polizia locale. Le strade di accesso alla città attorno a viale Europa – via Gasparotto sono completamente intasate.

I mezzi di soccorso sanitario stanno operando in codice giallo, e i feriti sono tre.

Dalle immagini pubblicate a corredo di questo articolo le auto coinvolte sono tre: due hanno impattato frontalmente e una terza è uscita di strada con esplosione degli airbag, segno di uno schianto piuttosto violento o con gli altri veicoli o con la vegetazione a bordo strada.

Tutto il traffico veicolare in quel momento presente sul raccordo autostradale si è fermato e l’incidente ha paralizzato anche la viabilità cittadina.

Due feriti, un uomo di 33 anni e un altro di 58 sono finiti in codice giallo al pronto soccorso di Circolo, una terza persona viene valutata dai sanitari.