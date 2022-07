Italexit per l’Italia con Paragone organizza un incontro con Francesco Borgonovo

Il coordinamento provinciale di Varese di Italexit per l’Italia con Paragone organizza lunedì 11 luglio alle 20 al ristorante “I Fontanili” (via Assisi 103, Gallarate) un incontro con Francesco Borgonovo, giornalista, vicedirettore del quotidiano ”La Verità”, autore televisivo e scrittore, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Inquisizione, cronache dal delirio sanitario”, con possibilità di acquisto e dedica “ad personam”.

“Dopo anni di pandemia, l’ossessione sanitaria non è scomparsa, anzi continua ad agire più pressante che

mai. Semplicemente, però, è diventata normale. I più hanno deciso di voltarsi a un nuovo culto, una forma di

“religione della Scienza” che di scientifico non ha nulla. Questa Cattedrale Sanitaria è un’istituzione in

servizio permanente con santoni e predicatori, una Grande Sorella che ha perseguitato gli eretici senza

requie e che, ancora, continua a spargere odio e bugie. Le pagine che seguono – anche grazie alle interviste

ad alcuni dei protagonisti della cultura italiana – ripercorrono passo dopo passo l’ascesa della Cattedrale

Sanitaria, cercando di raccontare in che modo abbia preso il potere e in che maniera lo abbia gestito. Sono

la cronaca di un delirio.”

Seguirà confronto e dibattito tra l’autore e i partecipanti all’incontro. Chi volesse intervenire all’evento è pregato di contattare il numero di cellulare 347 3830074, i posti sono limitati.