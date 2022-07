La balneabilità del lago, l’autovelox di Buguggiate e la perdita di mille alunni nel podcast dell’1 luglio

Le principali notizie di venerdì 1 luglio:

Sabato 2 luglio sarà una giornata storica per il lago di Varese che torna, oltre mezzo secolo, ad essere balneabile. Per questa estate sperimentale si potrà fare il bagno in due località: alla Schiranna a Varese e al lido di Bodio Lomnago e per celebrare questa giornata è in programma un lungo calendario di appuntamenti che abbracceranno tutto il lago e collegheranno le due località. Alle 9 dalla Schiranna ad esempio partirà una pedalata aperta a tutti con meta Bodio, spiaggia dove si staranno già scaldando i nuotatori che alle 11.30 inizieranno una storica traversata del lago. E poi laboratori, punti ristoro, visite guidate e open day andranno avanti per tutto il giorno. Alla Schiranna ci sarà anche lo stand di VareseNews, quindi passate a trovarci!

È morto precipitando da un’altezza di sette metri. La vittima si chiamava Luciano Zanon, di 64 anni. Era intento a pulire le tende del balcone di casa a Cocquio Trevisago quando è precipitato nel vuoto. L’impatto con il terreno è stato fatale. La magistratura ha aperto un’indagine per capire se l’uomo sia rimasto vittima di un malore o di una disgrazia.

Da lunedì 11 luglio lungo la strada provinciale del Lago all’altezza del comune di Buguggiate il limite massimo di velocità passerà da 90 a 70 km/h . In quel punto c’è un autovelox che rileva le infrazioni. La misura è stata adottata per contenere l’inquinamento acustico: «Era da tempo che stavamo cercando una soluzione al problema del traffico, molto intenso sulla strada che in alcuni tratti taglia il paese »

Ritorna il fenomeno dei furti in azienda nel Varesotto. Questa volta ad essere presa di mira è stata una fonderia di Ferno dalla quale sono stati rubati alcuni lingotti di bronzo per un valore complessivo stimato di circa 100 mila euro. I ladri avrebbero agito di notte all’interno di un capannone della storica Fonderie Metalli Tajè che lavora metalli non ferrosi o. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.

Per il terzo anno consecutivo ci saranno mille alunni in meno alle scuole primarie della provincia di Varese. A settembre 2022 il totale degli alunni sarà di circa 3 mila bambini in meno rispetto a tre anni fa. Diversa la situazione per le secondarie dove il calo demografico non si è ancora fatto sentire. La coorte 2011, che inizia a settembre la prima media, garantisce un sostanziale equilibrio nei numeri di studenti rispetto ai ragazzi del 2014 in uscita e che invece inizieranno le superiori con un saldo di circa 380 alunni in più rispetto all’anno scolastico appena concluso

