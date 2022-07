La battaglia del consigliere di Casciago per far rimuovere i cartelli dei lavori “ormai finiti”

Quei cartelli dei lavori in corso giacciono da oltre una settimana a bordo strada. La segnalazione è del consigliere comunale Andrea Zanotti de La Civica che aveva provveduto anche ad avvisare la Polizia Locale, senza avere soddisfazione: «Avevamo segnalato, anche su sollecitazione di alcuni cittadini, alla polizia locale la situazione di potenziale pericolo, per pedoni e motocicli, causata dai cartelli abbandonati lungo la via principale. Ovviamente nessuna risposta è pervenuta e i cartelli sono rimasti lì».

Il consigliere aggiunge: «Via social è stato scritto “autorevolmente” che i cartelli non sono del Comune e che ci sono lavori ancora da fare. Mancava il classico e sempre apprezzato: “E’ colpa della precedente amministrazione! infarcito dall’oramai mitico: abbiamo aumentato la sicurezza dei cittadini ( segnalimo l’ennessimo furto in villa)”. Ma quali lavori? Si tratta di cartelli che segnalano il limite dei 30 km orari, chusini sporgenti ecc. A noi pare che i lavori siano finiti, pare. Eppure giacciono ancora lì, qualcuno abbattuto a margine strada, altri a ostruire passaggi carrabili».