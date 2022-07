La Canottieri Varese vince il Festival dei Giovani all’Idroscalo di Milano

Notevole successo collettivo in una manifestazione giovanile per la Canottieri Varese: la società gialloazzurra ha infatti vinto il 33° Festival dei Giovani disputato sulle acque dell’Idroscalo di Milano che ha visto impegnati circa 2.200 atleti tra i 10 e i 14 anni di età.

Il club della Schiranna ha ottenuto 1.596 punti totali, sopravanzando i romani della Canottieri Aniene fermatisi a quota 1.488 e operando così il sorpasso dopo che nell’edizione 2021 le prime due posizioni furono invertite: primi i laziali, secondi i varesini. Un’altra società della capitale, il Circolo Canottieri Roma ha completato il podio con 1.159 punti

Con il successo, e il trofeo dedicato a Gian Mario Romanini, la Canottieri Varese si porta a casa un premio molto utile, ovvero una imbarcazione per la specialità singolo nuova di zecca. A dare la sferzata decisiva alla classifica, per Varese, è stato il settore femminile dove le gialloazzurre hanno ampiamente dominato il campo con 682 punti: Saturnia (461) e Amici del Fiume (436) hanno seguito a distanza. Anche i ragazzi della Schiranna hanno comunque dato il loro pesante apporto, chiudendo secondi (914) alle spalle dell’Aniene e davanti alla Roma.

L’Idroscalo, impianto che in passato organizzò anche i Mondiali assoluti in due occasioni, ha già confermato di ospitare anche per l’anno venturo il Festival dei Giovani numero 34. Vedremo se allora sarà di nuovo un testa a testa Varese-Aniene o se qualche altra società si inserirà nella lotta per il Trofeo Romanini.