La cena e poi le coltellate, così le ultime ore di Valentina di Mauro

La cena, la passeggiata, il rientro a casa, domenica. Sabato la visita dei genitori. Una coppia normale. Nulla che facesse presagire il peggio. Invece il peggio è arrivato in un crescendo di urla partire da un litigio in un appartamento di un condominio di Cadorago in provincia di Como lunedì all’alba.

I vicini raccontano di aver avvertito delle urla delle invocazioni, di aver composto il 112 e all’arrivo dei carabinieri la scena di una donna uccisa e del suo compagno coperto di sangue. Il movente è passionale, legato alla gelosia compulsiva di Marco Campanaro, 37 anni, magazziniere in Svizzera accusato dell’omicidio della fidanzata Valentina di Mauro, varesina, con la quale conviveva da tempo.

I fatti sono avvenuti all’alba di lunedì e l’uomo avrebbe svegliato la donna per discutere. Parole trasformate in un folle atto di accusa e nella sentenza pronunciata con le coltellate, alcune in punti vitali che non hanno lasciato scampo alla povera ragazza. Oggi l’interrogatorio da parte del magistrato in carcere a Como.