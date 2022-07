La cerimonia di apertura dà il via alla settimana mondiale del canottaggio alla Schiranna

Un bel sole misto a qualche nuvola ha creato un’atmosfera magica, di quelle che solo la Schiranna di Varese e il suo lago possono regalare.

Nella serata di domenica 24 luglio si è svolta la cerimonia di apertura dei mondiali Under23 e Under19 di canottaggio, il grande appuntamento iridato che si svolgerà sulle acque varesine fino al 31 luglio.

Un grande appuntamento per il mondo remiero mondiale, che sta sempre più legando i suoi grandi appuntamenti con il Lago di Varese.

Il sindaco Davide Galimberti ha avuto l’onore di aprire la kermesse: «Questa sera prende il via un evento straordinario. Varese ha il privilegio di ospitare migliaia di persone che avranno modo di apprezzare il nostro lago e il territorio. Questa è una festa di tutto lo sport che coinvolge anche chi è accomunato dai valori di ogni pratica sportiva».

Sullo specchio d’acqua varesino saranno in gara 1461 atleti in rappresentanza di 61 nazioni, una vetrina mondiale sul territorio varesino che ha grandi ricadute immediate sul turismo ma che servirà anche da promozione per il futuro.