La commissione paesaggio fa litigare anche il consiglio comunale di Varese

La questione della commissione del Paesaggio, sollevata da una lettera dell’Ordine degli Architetti di Varese che esprimeva preoccupazione riguardo alcune norme del nuovo regolamento di quella commissione di esperti, e che ha avuto una forte reazione da parte di sindaco e maggioranza, è diventata una miccia accesa per il consiglio comunale di Varese. Leggi anche Varese - La commissione paesaggio di Varese fa discutere amministrazione e professionisti I CAPIGRUPPO DI MINORANZA: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON È STATO IMPARZIALE COME DOVREBBE” Proprio la risposta formale, firmata da sindaco, assessore ai lavori pubblici e Presidente del Consiglio Comunale, che ha richiesto all’ordine degli Architetti un accesso agli atti per verificare le questioni da loro poste, ha provocato la reazione di tutti i capigruppo di minoranza: non tanto per la richiesta in sè, quanto per il fatto che sia stata firmata anche da un rappresentante istituzionale che non dovrebbe, a detta loro, rappresentare solo la maggioranza, ma il consiglio comunale per intero: cioè il presidente del consiglio comunale di Varese Alberto Coen Porisini.

«Riteniamo che il presidente del consiglio comunale non dovesse firmare l’istanza di accesso agli atti poi spedita all’ordine degli Architetti, come invece è successo – spiega la capogruppo della Lega Barbara Bison, che ha spiegato a nome dei colleghi (Roberto Puricelli per Grande Varese, Luca Boldetti per Polo delle Libertà, Luigi Zocchi per Fratelli d’Italia) la motivazione della mozione di censura nei confronti di Coen Porisini da loro depositata – Era già stata firmata dalla massima autorità amministrativa, il sindaco, dall’assessore competente, dal presidente della commissione urbanistica. A che pro l’ha firmata anche il presidente del consiglio comunale? Ricordiamoci che, come da statuto, il Presidente rappresenta tutto il consiglio comunale non solo la maggioranza. Ogni firma che mette è come una firma di 32 consiglieri. Se voleva sottoscrivere un’istanza del genere avrebbe potuto coinvolgere i capogruppo di minoranza confrontandosi sull’opportunità di farlo. Noi non è che non stimiamo Coen, ma riteniamo che non si sia comportato in modo imparziale».

I CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA RISPONDONO: “COEN PORISINI SI E’ COMPORTATO SECONDO REGOLAMENTO”

Di fronte alla mozione di censura i referenti di maggioranza la capogruppo di Varese Praticittà Francesca Strazzi, il capogruppo del PD Giacomo Fisco, il capogruppo di Progetto Concittadino Dino De Simone e il capogruppo di Lavoriamo per Varese Giuseppe Pullara hanno espresso con una nota netta contrarietà al comportamento dell’opposizione: «Il presidente del Consiglio ha operato in piena ottemperanza del regolamento vigente. La richiesta di accesso agli atti firmata in modo congiunto da parte di sindaco, presidente Porisini, assessore Civati e presidente della Commissione Urbanistica Marasciulo all’Ordine degli Architetti è un atto di garanzia verso tutti i consiglieri. Spiace assistere a un’opposizione arroccata in atteggiamenti pretestuosi e ingiustificati, in cui anche le forze apparentemente più moderate si allineano ai toni della destra estrema e populista, sollevando polemiche inesistenti, per nascondere la mancanza di idee sulla città. Un atteggiamento che mira solo a distogliere l’attenzione dei cittadini sul cambiamento in atto grazie al lavoro dell’amministrazione Galimberti. Un cambiamento tangibile frutto di un percorso intrapreso e di una visione di città aperta, moderna, sostenibile». La questione quindi verrà affrontata in consiglio comunale: la miccia è appena accesa.