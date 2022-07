La Covisoc conferma le esclusioni di Teramo e Campobasso, il futuro del Varese dipende dalla Torres

La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha confermato quanto deciso una settimana fa: le iscrizioni di Teramo e Campobasso sono state rigettate e quindi le due società sono state escluse dalla Serie C. Nonostante i due club abbiamo presentato ricorso, l’organismo della Figc ha confermato le sentenze del primo grado di giudizio, liberando così spazio per due ripescaggi.

Un posto andrà alle retrocesse dalla Serie C dell’ultima stagione – Fermana in pole position – mentre il secondo verrà aggiudicato tra le vincenti dei playoff di Serie D, dove il lista c’è anche il Città di Varese.

Le speranze biancorosse – poche, bisogna ammetterlo – dipenderanno da quello che deciderà la Torres: la società sarda ha il vantaggio della graduatoria rispetto ai varesini e di cinseguenza la precedenza. Se il club di Sassari porterà a termine la richiesta completa per il ripescaggio si chiuderanno così definitivamente le porte dei professionisti per il Varese, almeno questa estate.

Le richieste di ripescaggio dovranno essere presentate in forma completa entro il 19 luglio, ma probabilmente quello che sarà il futuro biancorosso si saprà già tra qualche giorno.

La società ha intanto convocato una conferenza stampa per lunedì 11 luglio di inizio stagione. Aspettando quelle che saranno le notizie sulla categoria, i primi movimenti in casa Varese iniziano a esserci in uscita. Dopo il saluto di Kenneth Mamah, che si è accasato in Turchia, il secondo addio è quello di Alessandro Baggio, che è stato annunciato dal Casale. Per l’esterno classe 2002, figlio di Dino, un ritorno in Piemonte dopo l’esperienza al Bra di due anni fa.