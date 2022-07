La Fiera di Varese 2022 tra i beneficiari del bando regionale sulla ripresa del sistema fieristico

C’è anche la società “Chocolat Pubblicità srl” e la Fiera di Varese tra i destinatari dei fondi stanziati dall’assessorato allo sviluppo economico di Regione Lombardia.

L’assessore Guido Guidesi ha reso noto i beneficiari del bando ‘Ripresa del sistema fieristico 2022’ per il quale sono stati investiti 1.162.427 euro. Il contributo è stato aumentato dalla giunta su proposta dell’assessore che ha permesso alla Regione di finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili.

Alla società varesina sono stati riconosciuti 30.000 euro per la promozione e il rilancio dell’evento Fiera Varese 2022 dopo la pausa pandemica.

La misura regionale sostiene la competitività del sistema fieristico lombardo e il consolidamento della ripresa economica supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni e lo sviluppo dell’internazionalizzazione della digitalizzazione dei servizi offerti. Il bando è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale inserite nel calendario regionale 2022 e alle manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.

L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a 50.000 euro per progetti riguardanti fiere di livello internazionale o nazionale e 30.000 euro per quelli riguardanti fiere di livello regionale o alla prima edizione.

“Sosteniamo gli eventi fieristici perché creano promozione e animazione nei territori. Sviluppano inoltre indotto e valorizzano i prodotti e i settori” – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Guido Guidesi.

Di seguito vengono elencati i beneficiari del bando con la relativa dotazione economica

PROVINCIA MILANO:

· COMUNICA SOCIETA’ BENEFIT – S.R.L. – Il gusto della distinzione – 50.000 euro;

· BIKENOMIST S.R.L. – Prima Fiera del Cicloturismo – 30.000 euro;

· SMAU SERVIZI S.R.L. – Sostenibilità e transizione energetica: opportunità di sviluppo per l’innovazione made in Italy – 50.000 euro;

· A.N.C.I. SERVIZI S.R.L. – MICAM Green Zone – la nuova area di MICAM dedicata alla sostenibilità – 50.000 euro;

· EQUIPE EXIBIT S.R.L. – Esxence 2022 – ReStart – 50.000 euro;

· E.NA.FI. – ENTE NAZIONALE FIERE – Wedding marketing – 24.000 euro;

· EFIM – ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE S.P.A – 33.BI-MU progetto espositivo che si rinnova di edizione in edizione. Le iniziative di promozione – 50.000 euro;

· Hannover Fairs International GmbH – INTRALOGISTICA ITALIA – DIGITAL & INTERNATIONAL – 25.000 euro;

· C.E.U. – CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A. – Lamiera: ritorno a incontrarsi. Le iniziative di promozione – 50.000 euro;

· UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA – Simei 2022 – 50.000 euro;

· HR-LINK S.R.L. – Il salone della formazione – 20.020 euro;

· CART’ARMATA EDIZIONI SRL – Educare, che impresa! – 38.000 euro;

· AIMPES SERVIZI SRL – Il Mondo Nuovo – 20.000 euro;

· CEPRA CENTRO PROMOZIONALE ACIMALL S.R.L – Promozione Exylexpo 2022 – MI – 50.000 euro;

· EXPERIENCE ME S.R.L. – Experience Lab 2022 – Endless Beauty – 24.487 euro

BRESCIA:

· EVENTS FACTORY ITALY SRL – SENTIRE L’ABITARE: DENTRO CASA EXPO VALORIZZA IL SISTEMA ARREDO E DESIGN DI LOMBARDIA E NORD ITALIA – 30.000 euro;

· CENTRO FIERA S.P.A – REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza – 50.000 euro;

· AREA FIERA S.R.L – COSMOGARDEN – La biennale del verde – 50.000 euro;

· VISION UP S.R.L – Spider e Cabriolet – 30.000 euro.

BERGAMO:

PROMOBERG S.R.L. – The new frontiers for a tourism restart Slow Tourism as the decisive key to relaunch tourism – 50.000 euro;

ECSPO SRL – LA SPOSA ARTISTICA – 30.000 euro.

COMO:

· LARIOFIERE – AGRINATURA – THE RURAL SHOW: verso una nuova evoluzione – 50.000 euro;

· HIDDEN DOOR SRL – Manifestazione fieristica “Como Fun” – 28.600 euro

CREMONA:

· CREMONAFIERE S.P.A. – CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL – 50.000 euro;

· TFY SRL – Salone del Cavallo Americano – Internazionalizzazione e coinvolgimento città – 50.000 euro.

VARESE:

CHOCOLAT PUBBLICITA’ S.R.L – PROMOZIONE E RILANCIO POSTCOVID FIERA DI VARESE 2022 – 30.000 euro.

PAVIA:

ENTE FIERE DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA – Next Vintage 2.1 – 38.000 euro.

LODI:

PRO LOCO BORGHETTO LODIGIANO – Fiera Regionale Plurisettoriale di Borghetto Lodigiano 50.1 – 30.000 euro.

MANTOVA:

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. – VALORIZZAZIONE FIERA NAZIONALE DELL’ANTIQUARIATO E HOBBISTICA – 34.320 euro.

LECCO:

CERESA S.R.L. – SDS 2.0 – 30.000 euro.