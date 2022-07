La Formula 1 a VareseNews: intervista in diretta con Biagio Maglienti

“Allacciate le cinture”, è il caso di dire, perché giovedì 7 luglio VareseNews vi porta in Formula 1. Tra le pagine della Formula 1 per essere più precisi perché sarà ospite nella nostra redazione Biagio Maglienti, il giornalista varesino che è responsabile del settore motori di Sky Italia.

Maglienti racconterà diversi aneddoti raccolti in tanti anni trascorsi nel paddock più famoso del mondo e toccherà anche altri aspetti del motorsport grazie alla sua lunga esperienza. Storie che sono anche contenute nel libro “Il grande circo. Storie di box dalla A alla Z”, pubblicato in primavera per Giunti e ricco di spunti, curiosità e storie legate al massimo campionato automobilistico. (nella foto in alto la copertina)

Il volume ha anche uno scopo benefico, perché parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a Busajo Onlus, un progetto importante sviluppato a Soddo (in Etiopia) per seguire 100 bambini e portarli sino alla laurea. Un sostegno va anche alla Uro.sol Onlus che si occupa di sviluppo e ricerca nell’ambito dei tumori alla prostata. Chi volesse acquistare il libro attraverso Amazon può farlo cliccando sul box sottostante.

L’appuntamento è per le ore 12 circa: Maglienti sarà intervistato in diretta da Damiano Franzetti, responsabile del canale “Sport” di VareseNews, e andrà in onda sia sul giornale sia sui nostri profili social. Sarà possibile anche inviare domande per Biagio o via e-mail fino all’inizio della trasmissione (sport@varesenews.it) oppure in diretta nei commenti su Facebook.