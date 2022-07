La gestualità italiana va in scena al parco al lago di Luino con Luca Vullo

Sabato 30 luglio l’artista presenterà il suo one man show “La voce del corpo” in occasione del gemellaggio sportivo con le città di Bad Säckingen (D) e Sanary sur mer (F)

Sabato 30 luglio alle ore 21:30 Luca Vullo porterà la gestualità italiana a Luino presso il Parco al Lago con il suo one man show “La voce del corpo” in occasione del gemellaggio sportivo con le città di Bad Säckingen (D) e Sanary sur mer (F).

Luca Vullo da anni presenta sia spettacolo che workshop sulla gestualità italiana all’estero, comprese la Germania e la Francia essendo stato ospite di molti Istituti italiani di Cultura, Società Dante Alighieri, Università e Associazioni di promozione della lingua e cultura italiana.

In qualità di Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo darà il suo contributo raccontando appunto la sua esperienza internazionale sull’importanza della interculturalità e comunicazione non verbale con gli altri popoli per conoscersi meglio. Lo show divertente ed interattivo, voluto dall’amministrazione comunale di Luino nella persona del Consigliere Erika Papa, è inserito all’interno di questa manifestazione presentata da Elena Traviani ed è in collaborazione con: CAI – Sezione di Luino, Luino Volley, Canottieri Luino, Luino 1910, Forus Italia SSD, Pallacanestro Virtus Luino, Associazione Velica Alto Verbano, Arti del Drago, Pescatori Alto Verbano, Scuola di Danza Alessandra de Grandi.

Tutte le info sul link ufficiale https://www.comune.luino.va.it/lucavullo