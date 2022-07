La Lega blinda Fontana per le regionali: “È lui il nostro candidato”

“Assolutamente compatti” e “allineati” sulla figura di Attilio Fontana e la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. È questo il messaggio lanciato durante l’incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e i consiglieri regionali della Lombardia, con il presidente Fontana stesso.

Si trattava della prima riunione dopo la scelta di Fontana di ricandidarsi alla guida della Lombardia. Ed è proprio quando Salvini e Cecchetti hanno sottolineato questo aspetto, che è scattata l’ovazione.

Insomma, il partito fa quadrato intorno alla ricandidatura e manda un ennesimo segnale agli alleati del centrodestra e alla sua vicepresidente Letizia Moratti, che nei giorni scorsi aveva annunciato la disponibilità a candidarsi per guidare la Lombardia. Proprio su questo aspetto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulle intenzioni di Moratti, Fontana ha risposto: “Io mi aspetto la conferma del centrodestra. E basta”. Ancora: “Degli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano in me come il possibile candidato. Quindi oltre non posso sapere”.