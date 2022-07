La Leggiuno Spa, la siccità, il custode “eroe” e il Monto Summer Fest nel podcast del 13 luglio

Le principali notizie di mercoledì 13 luglio:

La Leggiuno spa storica azienda di produzione tessuti fondata nel 1908 nel paese sulle sponde del Lago maggiore è stata messa in liquidazione dalla proprietà indiana della fabbrica dove ad oggi trovano lavoro 140 persone. Una doccia gelata per i dipendenti che incontreranno subito i rappresentanti sindacali in azienda, mentre è previsto in incontro fra le parti il prossimo 25 luglio a Varese. Preoccupato il sindaco Giovanni Parmigiani che non ha ancora ricevuto comunicazione ufficiale da parte della proprietà. La Leggiuno, che aveva celebrato nel 2018 i 110 anni di attività è un’azienda leader nella produzione di tessuti per camicie e abiti di importanti marchi della moda italiani e stranieri.

«Siamo di fronte all’annata meno piovosa dal 1967 ad oggi». Simone Scarpin del Centro Geofisico Prealpino fa una rapida fotografia di questa estate descrivendola come una delle annate più calde degli ultimi 65 anni e per i prossimi giorni non sono previste precipitazioni, ma un aumento delle temperature, almeno fino al weekend. L’emergenza siccità resta quindi gravissima, con difficoltà sempre più accentuate per gli agricoltori che si trovano a far fronte a danni sempre più grandi. Intanto, da sabato scorso, le dighe in montagna hanno iniziato a rilasciare più acqua per aiutare il settore idrico e dare forza al Po contro il Mare Adriatico che risale nel grande fiume.

Sono state aperte ieri, 12 luglio, le prenotazioni sul portale di Regione Lombardia della quarta dose per la fascia d’età 60-79. Oggi, 13 luglio, 21.152 le prenotazioni complessive Le agende a disposizioni da oggi al 31 luglio sono al momento occupate per il 55%. Rimane quindi libero e prenotabile il 45% degli slot a disposizione. Si ricorda che per accedere ai centri vaccinali e ricevere la quarta, così come la terza dose, bisogna munirsi necessariamente di prenotazione. Solo per le prime e seconde dosi, l’accesso è libero. Al momento in Lombardia 248.190 cittadini hanno ricevuto la IV dose, di questi 72mila sono stati vaccinati nella farmacie che hanno aderito alla campagna di Regione Lombardia. Nel complesso sono 437.558 le dosi somministrate nelle farmacie lombarde.

Lorenzo Magnola, 47 anni, originario di Oleggio e da un anno custode della Ticinella, il club sul Ticino a Porto della Torre, Somma Lombardo, immerso in un parco di oltre 15mila metri quadrati a ridosso del ponte che collega la Lombardia alla sponda piemontese del Ticino, ritrovo dell’estate sommese per generazioni. Sabato 9 luglio mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane ha visto un uomo in difficoltà, un anziano di 84 anni, e non ho ci ha pensato due volte: lo ha aiutato ad un uscire dal pantano di acqua e fango nel quale era rimasto incastrato.

Ritorna la Monto Summer Fest, un evento di musica live, buon cibo e tanto divertimento a Montonate, comune di Mornago. Venerdì 15 e Sabato 16 luglio, in via San Carlo Borromeo, dalle ore 20, vi attendono due serate, una a tema irlandese e una a tema anni 90, passando dalle hit più famose a hit del momento. Immancabile il banco gastronomico, che oltre ai classici panini, patatine, birra e altre sfiziosità, proporrà alcuni “special food”: venerdì 15 sarà il Panzerotto il piatto forte della serata, mentre sabato 16 arrosticini e frittini.

