La Leggiuno Spa in liquidazione, il comune: “Ricadute su tutto il territorio”

Una nota dell’amministrazione comunale di Leggiuno per esprimere preoccupazione rispetto all’annunciata chiusura della Leggiuno Spa, la storica azienda tessile che è stata messa in liquidazione. Sono 140 i dipendenti che nella serata di martedì hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’azienda.

L’amministrazione guidata da Giovanni Parmigiani commenta: “La notizia della chiusura della nota e storica azienda tessile Leggiuno spa ci ha sorpresi e molto preoccupati in particolare per le possibili conseguenze sociali che ne deriveranno. Come tutti i cittadini ne siamo venuti a conoscenza tramite la stampa locale e non abbiamo mai ricevuto una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda. Stiamo seguendo, in queste ore, con attenzione, la vicenda e ci siamo attivati in varie sedi per capire e comprendere le prospettive e l’evoluzione. Inoltre, gli effetti della chiusura si ripercuoteranno non solo sul nostro Comune, ma sull’intero territorio ed è per questo che stiamo cercando di sensibilizzare sulla questione anche gli amministratori dei comuni limitrofi.”