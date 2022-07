La musica di Il Cairo a Laveno Mombello per Alborelle Music Festival

Prosegue il tour di IL CAIRO per la presentazione del fortunato EP d’esordio “Scirocco” (Musica Distesa, distr. Peer Music Italy), che da pochi giorni ha compiuto un anno. Le prossime date, curate da DNA Concerti, si svolgeranno in Lombardia, regione d’origine del cantautore finalista al Premio Bindi 2021.

Appuntamento, quindi, il 16 luglio a Laveno-Mombello per l’Alborelle Music Festival, in un un giardino segreto sul Lago Maggiore che verrà rivelato a 48 ore dall’evento: ingresso 12 euro, posti limitati. Per acquistare il biglietto: https://bit.ly/3PcvCzB

Guarda il video live di “Baby (Tutto ciò che vuoi)”: https://youtu.be/WQb6MoJc93g

Calendario dei concerti:

16 luglio – Laveno-Mombello (VA), Alborelle Music Festival. La line-up:

IL CAIRO, BOHÈME, SGRÒ, CHERIACH RE + tentacoli dj set

Biglietti: https://bit.ly/3PcvCzB

17 luglio – Cusano Milanino (MI), Circolo Agorà

Milanese, classe ’97, e finalista all’ultimo Premio Bindi, IL CAIRO ha esordito con i brani “San Siro”, “Posto di Blocco”, entrati da subito nelle playlist “Scuola Indie” di Spotify e “Top hits Italia” di Peer Music, “90 Circolare Destra”.

Con “Scirocco”, il suo EP d’esordio, pubblicato a giugno 2021 e prodotto da Giuliano Dottori, ha trovato negli strumenti afrocubani e afrobrasiliani, nelle sonorità mediterranee, nelle palme e nello Scirocco, una risposta alla malinconia che attraversa intere generazioni.

“Convincente e sorprendente: probabilmente IL CAIRO ha trovato una nuova via espressiva per il cantautorato nostrano, troppo affezionato ai crismi di genere e restìo alle evoluzioni; una ventata nuova che non significa rottura totale, ma crescita in armonia”. Giandomenico Piccolo, Rockit

“Scirocco” è una “cura tropicale”, è Milano nella sua “titolazione mediterranea”, sono colori e ricordi dentro cui scavare. Ritmi funky, afrobeat e pop si combinano assecondando un’osmosi musicale che cancella il presente e i confini geografici: tra immagini solide, misticismo e sensualità, IL CAIRO da vita a una prospettiva audace, marittima e urbana allo stesso tempo, dove le chitarre riverberate e i synth accompagnano i pensieri più intimi di una città e un cuore che non dormono mai.

Link all’EP su Spotify: https://spoti.fi/3iW42K5