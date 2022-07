La musica dei Pink Floyd all’alba e “un dì in cümpagnia”: cosa fare a Sesto Calende nel weekend dal 15 al 17 luglio

(foto Riccardo Frison)

Tempo di musica all’alba nell’estate di Sesto Calende, dove anche quest’anno il Parco Europa si risveglierà con le note dei grandi classici della popular music. Dopo i Beatles arrangiati in chiave sinfonica, il weekend sestese in arrivo da venerdì 15 a domenica 17 luglio sarà infatti all’insegna dei brani dei Pink Floyd in uno dei luoghi più iconici della città che costeggia il Ticino e il Lago Maggiore: l’ex idroscalo Sant’Anna, oggi un parco immerso nel verde e nel recente passato (2009) palcoscenico di importanti festival che hanno portato nel Basso Verbano artisti di spicco della scena alternativa come i Tre Allegri Ragazzi Morti e Pino Scotto.

Archiviata le sagre dei Mulini e di San Giorgio, continuano inoltre le feste popolari a Sesto Calende, con un assaggio della amatissima festa dei “trì di in cümpagnia” al Balabiott di Lentate.

Ecco gli appuntamenti in città nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 luglio.

METEO – Come in tutta la pianura padana, continua la siccità e le alte temperature con massime che oscilleranno tra i 35 (domenica) e i 36 gradi (venerdì pomeriggio). Precipitazioni assenti e soltanto qualche sporadica nuvola serale, comunque alleata per portare un po’ d’ombra.

SABATO 16 LUGLIO

ore 5 – Parco Europa: Echoes, le ere dei Pink Floyd: concerto rock in forma classica. Ritorna uno degli appuntamenti più originali e attesi dell’estate sestese. Sarà necessario impostare presto la sveglia per poter assistere al concerto di violino, violoncello, arpa e pianoforte a cura del gruppo Caronte, che si metterà alla prova nella location dell’ex idroscalo Sant’Anna per ripercorrere l’epopea trentennale di Pink Floyd.

La maestosità e il fascino del prog ben si presta alla re-interpretazione “classica”. Un’occasione, a ingresso gratuito, per ascoltare grandi classici di LP iconici come The Dark side of the Moon, Animals o The Wall.

DOMENICA 17 LUGLIO

Dalle 12 – Balabiott di Lentante: Karaoke, Dj set e puntine di suino a Lentate

L’associazione dei Ragazzi di Lentate e la cucina del Balabiott uniscono le forze per portare un entrée della amatissima festa dei “trì dì”. A partire dalle 12 avrà il via il “dì in cümpagnia”, manifestazione che per tutto il giorno proporrà giochi goliardici, tra un frutto misto, uno spiedino e qualche incursione al karaoke all’ora dell’aperitivo durante il dj set serale a cura di Ale & Gianlu.

FINO A DOMENICA 17 LUGLIO

Mostra “Era tutto un sogno”

Nella sala mostre della Pro Loco di Viale Italia ultimi giorni per le esposizioni di Kimba, nome d’arte scelto dall’artista sestese Simone Leontini. La mostra dal titolo Era tutto un sogno è stata inaugurata lo scorso venerdì 8 luglio con un vernissage e rimarrà aperta fino a domenica 17 giugno.

Era tutto un sogno è come Leontini ha scelto di interpretare e rappresentare il mondo che lo circonda. “una visione fatta di colori accesi, movimenti fluidi e dall’energia che prende ispirazione da qualsiasi cosa lo circondi: la natura, le persone, una parola, un gesto, una situazione, una dinamica o un oggetto.