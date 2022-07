La “nuova” Pro Patria riparte dai pali: dalla Juve arriva Mattia Del Favero

Il giorno dopo il rinnovo del contratto che lo legherà alla Pro Patria per altri tre anni, il ds Sandro Turotti piazza subito un colpo di mercato: preso il prestito il portiere della Juventus U23 Mattia Del Favero.

Un acquisto mirato, quello del direttore sportivo biellese: i bianco-blu dovevano infatti sopperire alla partenza di Elia Caprile, estremo difensore promosso di categoria e ora in forza al Bari al termine di un’ottima annata in quel di Busto Arsizio, dove si era fatto notare anche grazie a un rigore parato ad Aké nella partita contro la Juventus, la stessa squadra da cui arriva il nuovo rinforzo alla corte di mister Jorge Vargas.

Per Del Favero 24 anni e una più che buona esperienza all’interno del calcio professionistico tra Serie C, Serie B (tre presenze in Coppa Italia tra Pescara e Cosenza), tutta la trafila nelle giovanili della Nazionale e della Juventus, con cui ha anche partecipato alla tournée americana del 2018 insieme giocatori e compagni di reparto di altissimo calibro come Szczensy e Perin, sedendosi inoltre in panchina in occasione della finale di Supercoppa dello stesso anno decisa a Jedda da Cristiano Ronaldo.

Il Comunicato ufficiale della Pro Patria:

Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club le prestazioni sportive del calciatore Mattia Del Favero

Il neo portiere tigrotto, classe 1998, è cresciuto nel Settore Giovanile bianconero e ha giocato in tutte le squadre Under della Nazionale Italiana, compresa l’Under 21 nel 2020

Del Favero, con esperienze in C nella Juventus U23 e nel Piacenza, ha assaporato anche la Serie B con Pescara e Cosenza

BENVENUTO A BUSTO MATTIA!

#PROibitomollare