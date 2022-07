La pioggia costringe ad annullare l’ultimo appuntamento di “Tra Sacro e Sacro Monte”

Il maltempo ha rovinato la serata conclusiva della rassegna teatrale “Tra Sacro e Sacro Monte”.

Per l’ultimo appuntamento alla XIV cappella era atteso Massimo Popolizio con “Pasolini, una storia romana”.

« Con grande dispiacere – spiegano gli organizzatori – ieri sera abbiamo dovuto annullare l’ultimo spettacolo “Pasolini. Una storia romana” con un grande amico del festival come Massimo Popolizio.

Ma, in accordo con l’artista, abbiamo pensato che la crudezza delle parole di Pasolini fossero più adeguate alla location in plein air piuttosto che alla basilica di San Vittore, complice anche una variabile e speranzosa situazione meteo.

Poiché “l’unico modo per ricominciare è farlo con forza”– per usare le parole di Massimo Recalcati in apertura del festival- ci mettiamo da subito al lavoro per la prossima edizione per riportare sul nostro palcoscenico un grande maestro del teatro come Massimo Popolizio.

Certi della vostra comprensione e dispiaciuti per eventuali disagi creati, speriamo di avervi ancora con noi in questo progetto che continueremo a costruire per il bene del pubblico, della città di Varese e del Sacro Monte».

La tredicesima edizione della stagione teatrale varesina dell’estate termina quindi con un bilancio più che positivo. Nove le produzioni con spettacoli itineranti che ha visto consolidarsi il rapporto con Karakorum Teatro e la loro proposta “Tra Sacro e Sacro Monte va in città“. Anche “Opere in scena“, progetto in collaborazione con il FAI a Villa Panza, ha avuto molto successo.