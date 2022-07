La Pro Loco di Gavirate raggiunge settant’anni di vita e vi invita a festeggiare insieme

L’appuntamento è per il 30 e il 31 luglio sul lungolago di Gavirate per una grande serata di festeggiamenti e per condividere questo importante traguardo della Pro Loco

Un tempo non indifferente, un traguardo importante, che la Pro Loco vuole condividere con le persone e le associazioni che hanno percorso con lei anche solo un tratto della sua esistenza.

“Settant’anni non sono pochi se pensiamo a quante cose sono cambiate, a quanto è cambiato il mondo e con lui la nostra amata cittadina. Ciò nonostante un file rouge ha caratterizzato tutta la vita della nostra associazione: l’amore per Gavirate, quello stesso amore che ha fatto da collante tra le persone che ne hanno fatto parte a diverso titolo e tutti quelli che, senza esserne soci, ci hanno affiancato, supportato, consigliato e aiutato” racconta il Presidente.

Come non ricordare le feste e le manifestazioni che senza soluzione di continuità hanno caratterizzato le estati sul lungolago: dalla storica Festa sul lago (con i lumini accessi sullo specchio d’acqua, i fuochi artificiali e la balera stracolma di ballerini entusiasti), fino alle feste a tema enogastronomico tra cui spicca l’apprezzatissima Festa della Zucca. Ma, soprattutto, l’impegno costante – forse meno appariscente talvolta – nella cura del lungolago sin dalla sua creazione negli anni Cinquanta, proseguito con la gestione del campeggio e del ristorante costruito dalla Pro Loco negli anni Sessanta, quindi del Parco della Folaga allegra e dell’area camper, per giungere fino ai lavori costanti di pulizia del sabato mattina.

Nel centro storico non si può non ricordare il Carnevale gaviratese, i mercatini enogastronomici e le collaborazioni alle manifestazioni di altre associazioni. La gestione per un ventennio della Stazione di Gavirate (Con L’Ufficio Del Turismo), il Palio Dei Rioni che hanno allietato l’infanzia di molti.

Si continua con l’impegno, divenuto sempre più coinvolgente in tempi più recenti, nel mondo del sociale e delle disabilità che ha permesso di incontrare persone e associazioni meravigliose che tanto hanno trasmesso e insegnato.

Le collaborazioni importanti con le realtà associative del territorio (in primis la Canottieri Gavirate e recentemente i ragazzi del Freerider e il “Progetto Rughe”.

“Ogni fatto, evento, momento ricordato diventa una sensazione, un volto, un’emozione e non vorremmo smettere di ricordare, soprattutto tutte quelle persone che non ci sono più e a cui ognuno di noi deve così tanto” continua il Presidente.

È per ricordare tutto ciò e condividere la gioia che hanno caratterizzato questi settant’anni di impegno che la Pro Loco ha deciso di fare festa e di fare festa con voi, “condividendo quello che siamo stati e che siamo, il nostro comune entusiasmo, amore e passione per il nostro territorio” conclude il Presidente.

L’appuntamento è per il 30 luglio sul lungolago di Gavirate per una grande serata di festeggiamenti e per condividere questo importante traguardo della Pro Loco.

La festa sarà allietata da musica e balli che ci riporteranno indietro, alle fantastiche feste degli anni’70 , una grande torta suggellerà questa importante ricorrenza.

Domenica 31 luglio continueremo i festeggiamenti ,la nostra cucina proporrà una gigantesca risottata da regalare a tutti.

