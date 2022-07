“La Pro Patria addosso”. Il direttore Turotti rinnova fino al 2025

Il Direttore bianco-blu ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2025.

“Gli ultimi mesi sono stati duri, complicati, a tratti snervanti e mai avrei pensato di ritrovarmi qui oggi a prolungare il mio rapporto con la Pro Patria. Questo è accaduto subito dopo un confronto con il Presidente, avvenuto con la consueta schiettezza e trasparenza. Il Presidente mi ha fatto intendere a chiare lettere che il suo ritorno non sarà fine a se stesso, ma costanza, passione e, sopratutto, continuità saranno le parole d’ordine di questo nuovo corso. Per questo ci tengo particolarmente a ringraziare lei e la sua famiglia”.

“L’altro motivo scatenate che mi ha portato a questa scelta è il rispetto verso i tifosi. Essendo qui ormai da sei Stagioni (quella che sta per iniziare sarà la settima), hanno imparato a conoscermi come una persona schiva e riservata che non ama fare promesse e proclami. L’aver ricevuto, nel momento più complicato della storia recente del Club, attestati di stima, affetto e addirittura cori di incitamento nei miei confronti, mi ha emozionato e stimolato nel voler proseguire un percorso cominciato nel 2016 e che ci porterà a raggiungere altri traguardi degni della gloriosa storia della NOSTRA Pro Patria”.