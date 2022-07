La quarta dose non convince: solo il 2% di anziani e fragili si è vaccinato

Sono poco più di 20.000 le seconde dosi booster effettuate in provincia di Varese ai pazienti più anziani o fragili. Dai dati forniti da Regione Lombardia, i varesini vaccinati con ciclo completo dono l’83,44% , circa 735.000 persone su una popolazione di 879.929. Di queste 603.000 ( 65,3%) si è sottoposto anche alla dose booster nella campagna dell’inverno scorso mentre solo il 2,3% ha fatto anche la quarta dose.

Negli ultimi giorni , complice la ripresa dei contagi, sono in crescita le prenotazioni per questo tipo di cittadini a cui la seconda booster è fortemente raccomandata. Il tasso più alto ( 4%) si registra in pochissimi comuni: spicca Saronno insieme a Barasso, Luvinate e Castiglione Olona.

Anche nel Varesotto, dunque, il secondo richiamo booster stenta a decollare: una percentuale consistente è stata effettuata all’interno delle residenze per anziani. Ci sono comuni con un’adesione pressoché nulla come Duno dove c’è un solo residente vaccinato con la doppia booster mentre a Curiglia, Tronzano e Masciago sono 3 e a Vizzola 4.