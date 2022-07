La Riabilitazione intensiva dell’Ospedale di Saronno di nuovo operativa al 100%

E’ stata riaperta lunedì 11 luglio 2022 la degenza di Riabilitazione intensiva dell’Ospedale di Saronno, precedentemente sospesa (a marzo 2020) per l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia. La Struttura complessa attualmente ha una dotazione di 6 posti letto, all’interno della degenza Polichirurgica 2, e da settembre avrà un’area totalmente dedicata in cui saranno attivati 10 posti letto e ampi spazi dedicati alle palestre.

Queste le parole del dottor Marco Cazzola, Direttore del reparto: «La Riabilitazione intensiva si propone con l’attività di degenza rivolta a pazienti con gravi disabilità acute di tipo ortopedico e neurologico, così da garantire una continuità assistenziale da parte di équipe multidisciplinare all’interno della stessa struttura sanitaria; inoltre tale attività avvantaggia i familiari e/o i caregiver dei pazienti evitando loro di dover percorrere lunghi tragitti per raggiungere sedi specialistiche, distanti dal proprio ambito territoriale. La degenza èaffiancata da un’attività ambulatoriale rilevante, rivolta a favore di tutte le condizioni patologiche riabilitanti che non necessitano di ricovero. Gli ambulatori non sono mai stati interrotti durante la pandemia. Ringrazio enormemente i miei medici, che si dividono tra le due sedi aziendali (Busto e Saronno), per la loro preziosa collaborazione nel raggiungere questa riapertura».