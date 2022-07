Con la riapertura del T2 a Malpensa, ripartirà anche la farmacia Spes

Per tre mesi e mezzo, durante il pieno dell’emergenza Covid-19 nel 2020, avevano lavorato per dare servizi all’aeroporto ma a metà giugno 2020 avevano dovuto abbassare la serranda: dopo due anni la farmacia Spes al T2, che è stato chiuso con il trasferimento di tutte le operazioni di volo al T1, vede una speranza di riapertura insieme al terminal di Malpensa per l’estate 2023.

Positivo e speranzoso il ceo di Spes, che oltre a quella al T2 gestisce due farmacie di Somma Lombardo (una in via Soragana, sull’asse del Sempione, e l’altro a “Somma bassa”, in via Pastrengo), Massimiliano Albini: «Il T2 aprirà nell’estate 2023, il che porterà alla riapertura del terzo punto vendita: il 2021 l’abbiamo chiuso in utile, passando da un risultato negativo a un risultato positivo. Abbiamo recuperato e tenuto la barra al centro grazie ai dipendenti e ai nostri progetti».

Le difficoltà di Spes

La chiusura del T2 ha avuto un grosso impatto sul bilancio della società sommese, che nel 2020 era stato chiuso in rosso (la chiusura del T2 aveva procurato una perdita di circa 650-670mila euro di ricavi).

Nel 2020 la perdita era di 452mila euro (il 70% in meno rispetto al 2019): il tracollo è naturalmente riconducibile alla chiusura del Terminal 2 e della farmacia che, insieme alla modifica del comportamento d’acquisto degli utenti, ha portato a una flessione dei ricavi. Nel 2021 il danno è stato più marginale, con un calo di 184mila euro «che rincuora»: il fatturato delle 2 farmacie, Pastrengo e Soragana, è cresciuto e «torna a essere un settore che porta i frutti che ci si attende porti. Quindi ci si aspetta un ritorno della quasi normalità delle farmacie e della società». Questo grazie anche all’amministrazione Bellaria «che ha stanziato 360mila euro», aveva affermato l’ex presidente Campari nel consiglio comunale di fine 2021.

Il T2 è stato disattivato provvisoriamente il 15 giugno, ma la chiusura della farmacia non è stata immediata. «Abbiamo tenuto aperto per tre giorni» aveva raccontato Stefano Morsanuto, da sette anni direttore della farmacia del terminal. «Il primo giorno qualcuno è passato, soprattutto a ritirare farmaci e prodotti prenotati, poi il passaggio è diventato zero». Al Terminal 2 infatti erano rimasti solo alcuni amministrativi della Sea, che però lavorano in una palazzina separata dal terminal vero e proprio.

La farmacia si era ripresa investendo sull’avvio del servizio dei test rapidi la scorsa primavera, sia sulla somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid; dopo la fine dello stato di emergenza, a fine giugno Spes ha riattivato il servizio tamponi alla farmacia Soraganza, con un nuovo spazio più solido e duraturo del semplice gazebo, mentre in autunno il personale inizierà a somministrare la quarta dose di vaccino.

Il bilancio in negativo aveva portato l’amministrazione Bellaria a prendere la decisione di riacquistare le Antiche Fattorie Visconti per avviare i lavori di messa in sicurezza del bene (per un costo di 780mila euro, previsto nel bilancio di previsione 2022-2024).