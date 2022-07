La rinascita musicale di Alex Cliff, il suo nome ora è Popolo: “voglio essere la voce delle persone”

Nel panorama musicale varesino arriva Popolo: la sua prima canzone, “Umido“, è da poco uscita su tutte le piattaforme musicali.

“La mia canzone è nata in un periodo molto delicato per me – racconta – un momento in cui avevo smesso di fare musica perché mi stavo concentrando sul lavoro. Arriva sempre quel momento della vita in cui bisogna crescere, lavorare, mettere soldi da parte, quindi stavo entrando nel mondo del lavoro in modo più serio. Avevo meno tempo da dedicare alla musica, tornavo a casa stanco morto, mi sentivo proprio come un sacchetto dell’umido. Così in questo periodo di cambiamento ho cominciato a scrivere”.

La vita di Popolo nel mondo della musica non nasce dal nulla. Il cantante, infatti, aveva partecipato nel 2018 – con il nome di Alex Cliff – alle audizioni di XFactor, sogno fermatosi però ai Boot Camp.

Ora, la rinascita. Nuovo nome e nuovo approccio alla sua passione per la musica: “Prima la musica era un’esigenza, mentre ora è diventata una valvola di sfogo. Ho raccolto pensieri, sul lavoro, sulla mia vita, su ciò che accade a attorno a me. Ho creato la mia identità, mi chiamo Popolo, perché voglio essere la voce delle persone. Il mio è un progetto che è agli inizi – conclude – voglio che la mia musica arrivi a tutti: ognuno ha un lato umano e voglio che sia quello a conoscere la mia musica”.