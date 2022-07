La stagione della Eolo-Kometa e di Eddy Ravasi ricomincia dalla Spagna

Dopo un mese di stop dalle corse, la Eolo-Kometa riprende a gareggiare scegliendo il calendario spagnolo per riattaccare il numero alla schiena dei propri corridori.

Il team professionistico con base a Besozzo è in gara quest’oggi – lunedì 25 luglio – nella Ordiziako Klasika, corsa in linea di 165 chilometri che segna il ritorno in sella, tra gli altri, anche di Vincenzo Nibali (con la maglia dell’Astana).

La Klasika basca, che è alla 99a edizione e si corre con partenza e arrivo a Ordiza, è la prima di una serie di impegni in terra iberica per i corridori del team di Ivan Basso che sono iscritti anche alla Vuelta Castilla y Leon (27-28 luglio), al Circuito de Getxo (31 luglio) e alla Vuelta a Burgos (2-8 agosto). L’obiettivo è ritrovare la vittoria che quest’anno è arrivata finora in due occasioni: all’esordio a Valencia con Giovanni Lonardi e nel campionato nazionale ungherse con Erik Fetter, a cronometro.

Nella formazione impegnata in questi giorni spicca il ritorno di Edward Ravasi intenzionato a disputare una importante seconda parte di stagione dopo mesi difficili a livello fisico e personale (ha perso il padre). Il besnatese è già stato convocato per Ordiziako, Castilla e Getxo e a giugno – nel Giro di Slovenia – aveva mostrato una gamba in crescita.

Accanto a Ravasi, al portoghese Viegas e agli spagnoli David e Alex Martin, Alejandro Ropero e Sergio Garcia, ci sarà anche Alessandro Fedeli, ultimo acquisto della Eolo-Kometa. Fedeli, veneto di 26 anni, ha iniziato la stagione alla Gazprom la cui attività è stata fermata dall’UCI in seguito all’invasione russa in Ucraina. Nel 2022 ha quindi corso quasi esclusivamente grazie alla Nazionale che ha dato a lui e agli altri compagni del team russo l’occasione di gareggiare in diverse occasioni in maglia azzurra. L’esordio con la Eolo è avvenuto a fine giugno nel Campionato Italiano.