La storia di Matteo Masetti a Busto Arsizio Sport, col giavellotto ha superato la barriera della sordità

Questa sera tocca a Matteo Masetti, atleta classe 1996 di Busto Arsizio, a raccontare la propria esperienza sul palco di piazza Santa Maria, nell’ambito di Busto Arsizio Sport. Lui, sordo, è già un affermato campione nella sua categoria di lancio del giavellotto avendo ottenuto l’oro alle olimpiadi per non udenti in Brasile e l’oro europeo nel 2019.

Galleria fotografica Busto Arsizio Sport, giorno 2 4 di 21

Grazie alla Fidal gareggia anche con i normodotati. Si allena alla pista di atletica Angelo Borri di Sacconago agli ordini degli allenatori Maurizio Garufi e Gianmario Castaldi. Laureato in scienze motorie e dello sport, vanta un record di 70.58 metri che è anche il primato europeo. Gareggia anche con i normodotati, con i quali è stato anche campione regionale e quarto ai nazionali del 2020 a Padova.

Nel frattempo i tornei di calcio e basket nelle piazze e di beach volley alla piscina Manara, organizzati dai cinque ragazzi di Busto Arsizio Sport, proseguono e si avviano verso il gran finale di sabato e domenica dove – nonostante il sole cocente – i ritmi delle partite si alzeranno per arrivare alla premiazione di domenica sera.

Nel frattempo agli Ambassadors di Busto Arsizio Sport si è unita anche Martina Rabbolini, nuotatrice non vedente di Villa Cortese, campionessa paralimpica e argento agli ultimi mondiali di Madeira, in Portogallo. Sarà sul palco sabato sera alle 21.