La storica trafileria Trafital di Gorla Minore è stata acquisita dal gruppo Marcegaglia

Il Gruppo Marcegaglia, tramite la controllata Marcegaglia Specialties Spa, ha completato, con decorrenza dal primo luglio scorso, l‘acquisizione della totalità del capitale di Trafital Spa, una delle storiche trafilerie italiane, con sede a Gorla Minore, in provincia di Varese.

Lo comunica Marcegaglia, sottolineando che “con questa acquisizione, il gruppo amplia la sua già vasta offerta produttiva, inserendo una gamma di trafilati complementare rispetto a quelli che attualmente vengono lavorati nello stabilimento di Contino di Volta Mantovana (MN).

Trafital ha al suo attivo 70 dipendenti, 22mila tonnellate di prodotto venduto all’anno, un fatturato di circa 35 milioni di euro e vanta una presenza capillare nella fornitura ai clienti finali, in particolare nei prodotti trafilati piatti e quadri. “Il management di Trafital -spiega una nota -, in perfetta sintonia con i valori etici e imprenditoriali che identificano Marcegaglia, è stato confermato e le rappresentanze sindacali aziendali sono state correttamente già informate, così come tutti i dipendenti dell’azienda”.