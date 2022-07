La traversata del 1960 vinta da Marco Fumei da Cortà

È datata 4 settembre 1960 la pagina della Prealpina che racconta la ventitreesima traversata del Lago di Varese, un evento di portata nazionale.

A dominare la gara di allora, organizzata dalla “Varese Nuoto”, fu un giovane Marco Fumei da Cortà (foto in alto). In quel giorno di settembre, riportano le cronache, partiti da Bodio, i nuotatori si trovarono ad affrontare un lago calmo, con temperature intorno ai 20-22 gradi. Il tempo però non fu come quello odierno, tanto che la premiazione si svolse nella sede della canottieri.