La valle Olona diventa internazionale, le associazioni europee di giovani si incontrano

Aprire la mente e conoscere nuove realtà, discutere con chi ogni giorno vive situazioni differenti: non occorre essere degli eroi per incontrare gli altri, né chissà quali sacrifici compiere. Serve solo avere voglia di ascoltare chi abbiamo di fronte.

E vien voglia di sorridere, fiduciosi verso il futuro, scoprendo che la scorsa settimana due ragazze spagnole, appartenenti ad una realtà associativa giovanile, sono arrivate in valle Olona e si sono fermate a conoscere i luoghi e a incontrare altri giovani loro coetanei attivi nel nostro territorio.

Questo il racconto dell’incontro, scritto dai ragazzi di SpazioZero Gruppo Giovani, che ha visto coinvolti anche i volontari della Vigna del colle di san Vitale di Gorla Maggiore, l’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza e i Calimali di Fagnano Olona.

Lo scorso weekend, grazie al nostro mentore Stefano Bottelli e all’Associazione Aps Stare Bene Insieme, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Carla e Tania, in rappresentanza dell’associazione spagnola Jedais (Jedais).

Carla e Tania ci hanno accompagnate due giorni tra i tesori della Valle Olona, e hanno avuto modo di visitare i luoghi che hanno segnato la nostra esperienza come Associazione dal 2001.

Insieme a loro abbiamo visitato Gorla Maggiore, partendo dalla nostra sede, per poi recarci in Comune, nell’area feste e nella Vigna del colle di san Vitale. Abbiamo poi pranzato in valle, all’Approdo Calipolis, dove le ragazze spagnole hanno presentato la loro associazione. Infine abbiamo continuato la visita delle bellezze della valle Olona ammirando il castello di Fagnano e il borgo di Castiglione Olona.