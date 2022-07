La Varesina fa sul serio, la Serie D non spaventa ma regala entusiasmo

Le idee chiare, anche se per molti sarà la prima volta. Dopo aver ottenuto la promozione lo scorso aprile, la Varesina è pronta a tornare a calcare i campi di Serie D, la massima serie del calcio dilettantistico in cui militano altre squadre della provincia dei sette laghi come il Città di Varese o la Caronnese, probabili – ma non scontate – compagne di girone del prossimo campionato.

La rosa è pronta all’incirca al 95% confermano Damiano Michele e Andrea Scandola, “duo mercato” che ha portato a Venegono Superiore giocatori Marco Gasparri e Luca Malvestio, attorno ai quali c’è grande entusiasmo.

«Abbiamo potuto lavorato con calma – ha dichiarato il dg Massimiliano Di Caro -. Vincere nei tempi giusti ci ha dato possibilità di programmare la stagione che verrà. Siamo molto sicuri dei giocatori che ci servivano, da loro cerchiamo la voglia di sacrificio, così come sappiamo le difficoltà che ci saranno in quanto neopromossa ma abbiamo grande serenità e consapevolezza per giocarci le nostre carte durante la stagione».

Sarà Girone A o Girone B? «L’obiettivo è quello di stupire – risponde Di Caro – Questo è l’obiettivo, oltre naturalmente a mantenere la categoria. Vogliamo consolidare e valorizzare i giocatori che abbiamo scelto. Mi piacerebbe giocare un girone con tanti derby, forse non sarà così ma piacerebbe. Sarebbe bello avere ogni domenica il clima e il numero di tifosi presente all’ultima dello scorso campionato. Per questo motivo stiamo lavorando molto a migliorare la struttura del campo sportivo».

«Non abbiamo cambiato poi molto – sottolinea il mister Marco Spilli – Il nocciolo duro dello spogliatoio rimane lo stesso e questo è fondamentale per far crescere l’intero gruppo. Il gruppo è molto qualitativo, aspetto importante nella categoria la serie D. Dovremo lavorare sul ritmo e sull’intensità: i giocatori devono capire che il ritmo è cambiato e cambierà nel corso della stagione».

La parola ai giocatori, “C’è voglia di entusiasmo”

Vito Spadavecchia: «Sono super motivato, ho fatto eccellenza ma mai la D. Ho il solito entusiasmo, se venisse meno significherebbe aver perso la voglia di continuare a giocare, ma questo non è venuto. Le squadre schierano come portiere titolare un giovane, la scelta della società di puntare su di me anche quest’anno mi riempie di orgoglio. In passato c’è sempre mancato un qualcosa per raggiungere la D, l’anno scorso grazie ad innesti come Claudio Poesio e altri giocatori siamo riusciti a raggiungerla. Adesso vogliamo toglierci più soddisfazioni possibili».

Claudio Poesio: «Sono contento di poter giocare in una società che ha ambizione. Ho entusiasmo, vediamo di fare un bel campionato».

Marco Gasparri: «Dopo tre anni a Legnano era anche giusto cambiare, sempre con la voglia di far bene. Fin dal primo giorno ho trovato un’organizzazione di talmente alto livello come davvero poche in questa categoria. La professionalità qui è unica, come ogni anno si ricomincia con l’entusiasmo».

Luca Malvestio: “Voglio fare il meglio possibile, anche se migliorare i 13 gol segnati in Eccellenza è qualcosa di difficile. Ho notato che che la categoria è diversa fin dai primi allenamenti allenamenti. E’ vero quello che dicono mister e staff: la categoria richiede un passo e una gamba differenti”