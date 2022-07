La vita professionale dopo lo sport, incontro con Paolo Nespoli a Rivera

La sala “Suono di Sole” del centro “Splash&Spa Tamaro” di Rivera (Monteceneri-Svizzera) ospita un incontro dedicato allo sport agonistico e a quello che “viene dopo”. Ovvero: cosa affronta uno sportivo quando decide di ritirarsi dall’agonismo?

Il passaggio dallo sport a un’esistenza “normale” è una complicata fase della vita. Come si pianificano gli anni seguenti e come ci si può preparare a questo cambiamento già a carriera in corso? Tutte queste sono domande che uno sportivo professionista prima o poi si pone e che verranno affrontate nel convegno, promosso da sportlifeone, nel quale si metterà a fuoco la solida preparazione necessaria per questa nuova fase della vita. Un incontro quindi d’interesse sia per gli sportivi, sia per gli “addetti ai lavori”, sia anche per il comune pubblico.

Ospite speciale della serata l’astronauta Paolo Nespoli, che ispirerà il pubblico con le proprie storie dallo spazio.

Un significativo intervento sarà quello di Beatrice Scalvedi, ex sciatrice alpina e studentessa di psicologia, che parlerà di come affrontare “il buco profondo dopo la carriera”, portando l’intensa testimonianza della propria personale esperienza di vita.

Per sportlifeone parleranno Martin Zinser, Marco Costantini e Pietro Soldati.

La partecipazione è gratuita, si richiede solo di compilare il modulo di adesione alla pagina https://sportlifeone.ch/rivera-sportlifeone/?lang=it

—

PROGRAMMA ORARIO

* Ore 18.00: Arrivo e accredito del pubblico.

* Ore 18.30: Inizio della conferenza alla sala “Suono di Sole”.

* Ore 20.00: Ricco aperitivo sulla terrazza.