Ladri in fonderia a Ferno, bottino da 100 mila euro

Ritorna il fenomeno dei furti in azienda nel Varesotto. Questa volta ad essere presa di mira è stata una fonderia di Ferno dalla quale sono stati rubati alcuni lingotti di bronzo per un valore complessivo stimato di circa 100 mila euro.

I ladri avrebbero agito di notte all’interno di un capannone della storica Fonderie Metalli Tajè che lavora metalli non ferrosi che si trova in via Quarto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.