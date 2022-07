Ladro al centro commerciale di Limbiate con una valigetta schermata: all’interno oltre 500 euro di profumi rubati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di origini cubane per furto aggravato di oltre 500 euro di profumi.

L’uomo si aggirava all’interno di un noto centro commerciale di Limbiate, portando con sé una valigetta porta-computer. Dopo essere entrato in un noto negozio di profumi, l’uomo ha iniziato a riempire la valigetta con numerose confezioni di costosi profumi, per poi allontanarsi con fare calmo e mite passando tranquillamente la barriera antitaccheggio che, nonostante gli articoli asportati non fossero stati battuti alle casse, non emetteva alcun suono.

L’azione dell’uomo veniva però notata da un’addetta del negozio che subito avvertiva la sicurezza del centro ed i militari dell’Arma. Una volta fermato è subito parso chiaro il motivo per cui l’antifurto del negozio non aveva svolto il suo compito: la borsa in realtà era stata artigianalmente “schermata” attraverso uno strato di alluminio appositamente “cucito” all’interno.

Sottoposto a perquisizione dai Carabinieri intervenuti, il soggetto è stato trovato in possesso dei profumi sottratti, ammontanti ad un valore commerciale di oltre 500 euro. Per l’utilizzo di un mezzo fraudolento per commettere il furto, l’uomo è stato arrestato. Il provvedimento è stato convalidato dal Tribunale di Milano, che ha rinviato il processo nei confronti del 30 enne, alle prossime settimane.