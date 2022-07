L’appello di una cittadina: “Serve più decoro per l’area limitrofa alla stazione di Busto Arsizio”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera al direttore di Elena, una cittadina residente a Busto Arsizio, che chiede maggiore decoro e pulizia dell’area circostante alla stazione di Busto Arsizio.

Da circa un anno vivo a Busto Arsizio per motivi di lavoro (sono un’insegnante), e poiché passo spesso dalla stazione centrale ho notato che vi è un certo degrado nonché una certa noncuranza di esso. Mi riferisco nello specifico all’area limitrofa alla stazione, a destra del parcheggio. Non so di chi sia la competenza, se di Ferrovie oppure del Comune, sta di fatto che l’area è abbandonata a sé stessa. La spazzatura è ovunque e c’è un via vai di gente poco raccomandabile, specie verso l’imbrunire. Comprenderete dunque che per chi a fine giornata rientra dal lavoro, specie se è una donna come nel mio caso, non è sicuro transitare dalla stessa stazione che è attigua alla suddetta area.

Ad aggravare la situazione la presenza di una sorta di bettola in lamiera in cui vive un clochard che tutte le sere accende del fuoco: non so cosa bruci, ma alle abitazioni circostanti, inclusa la mia, arriva puzza di plastica. Mi rendo conto che è un problema di non facile gestione, ma la politica anziché fare proclami nonstop dovrebbe dare ascolto alle istanze dei cittadini, specie di noi lavoratori fuori sede che veniamo a vivere, lavorare e pagare le tasse qui da altre regioni, spesso criticate per l’inefficienza e la cattiva gestione.

Sono state fatte più segnalazioni alle autorità competenti (Polizia Municipale, Comune e in ultimo i Carabinieri), ma la situazione resta sempre la stessa. Umanamente mi dispiace molto per quel poveretto che vive lì, abbandonato e ai limiti della società, ma non è ammissibile che si tolleri che venga bruciata della plastica o altro materiale inquinante e nocivo per la salute, specie in una regione come la Lombardia già seriamente compromessa a livello ambientale. Non voglio che questa mia segnalazione passi come una polemica per gli haters dei social, vorrei fosse presa come una critica costruttiva. Vi ringrazio per l’attenzione.