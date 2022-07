Latitante in Brasile da quasi trent’anni, uomo arrestato a Malnate: seguiva i mondiali di canottaggio

Ha ucciso il padre quasi trent’anni fa in Brasile, non aveva mai scontato la sua pena perchè fuggito in Europa, ma la sua latitanza si è conclusa a Malnate, giovedì 28 luglio.

A tradirlo il tifo per il figlio, che è impegnato nei mondiali di Canottaggio in corso a Schiranna di Varese: il 49enne Gustavo Miranda era infatti con lui nel camping “La Famiglia” di Malnate, quando la polizia ha fatto irruzione in nottata.

I due venivano dal Belgio, dove vivono da anni.

L’uomo nel maggio del 1995 aveva ammazzato il padre a coltellate a Rio de Janeiro, durante una lite scaturita per futili motivi. Il Tribunale aveva emesso sentenza di colpevolezza a trent’anni di prigione ma lui era sparito, nascondendosi prima in Brasile e poi in Europa.

L’uomo si era registrato in Italia con la sua vera identità, ed è stato rintracciato dalla Questura di Varese con i sistemi che consentono di mappare i pernottamenti dei turisti.