A Laveno c’è un parco “segreto” che si affaccia sul lago pronto a riaprire dopo 30 anni

Riapre al pubblico il 17 luglio il parco delle Torrazze di Laveno Mombello. Dopo più di trent’anni dalla chiusura, il grande spazio verde, con alberi e balconate affacciate sul Lago Maggiore viene restituito ai cittadini. E per l’occasione verrà riaperta anche la passeggiata Romanini, un tratto di pochi centinaia di metri ma fondamentali perché permettono di collegare definitivamente tutto il lungolago di Laveno Mombello, da Nord a Sud.

La data del 17 luglio inoltre, non è stata scelta a caso: in concomitanza ci sarà anche la chiusura al traffico della Sp69, nel tratto da Laveno a Cerro, che potrà essere invece percorsa da ciclisti e camminatori. Un progetto sperimentato già la scorsa estate e che l’amministrazione vorrebbe riproporre una volta ogni tre settimane, fino al mese di ottobre.

Tornando al parco delle Torazze invece, rappresenta una novità importante per l’estate lavenese. Al momento verrà aperto al pubblico, ad esclusione della terrazza sulla darsena per la quale sono in corso i lavori di messa in sicurezza da parte dall’Autorità di Bacino Lacuale. Dopo l’apertura estiva, sono in programma i lavori di ripristino della passeggiata e dei camminamenti del parco.

«In questi mesi abbiamo fatto un lavoro di manutenzione straordinaria del verde per renderlo accessibile, era pieno di rovi e erbacce», racconta l’assessore all’Urbanistica Fabio Bardelli mentre varchiamo il cancello di ingresso. Lo spazio è disposto su più livelli e si trova a ridosso dell’acqua: «Dopo anni di abbandono era irriconoscibile, è stato necessario rimuovere rovi, piante infestanti e tutto quello che comprometteva anche la vita stessa del parco. Molte piante sono state rimosse, dopo perizie da parte di esperti, perché rischiavano di distruggere le strutture del parco. Siamo intervenuti riportandolo alla sua connotazione originaria», continua Bardelli che nei mesi scorsi ha più volte risposto anche ai cittadini che lamentavano un’eccessivo taglio delle piante.

«Bisogna considerare che erano presenti arbusti, anche di grandi dimensioni, cresciuti in modo incontrollato, con rami morti, senza lo spazio corretto per una giusta crescita e in condizioni precarie. Abbiamo aggiunto anche un lavoro di manutenzione conservativa sulla componente arborea storica come cedri e faggi», continua l’assessore. Al momento dunque, si procede un passo alla volta ma non è detto che in futuro: «Si possa aprire un piccolo chiosco da dare in gestione».

Nel frattempo riapre anche la passeggiata Romanini, un sentiero che porterà i visitatori direttamente dall’area dell’ex Ceramica, dove ora c’è l’Hotel De Charme, fino all’ingresso del parco. Alle Torrazze si potrà comunque accedere anche dall’alto, da via San Michele.

I progetti sul lungolago però non sono conclusi. In autunno partiranno i lavori per la riqualificazione di Viale De Angelis, un progetto che anche l’amministrazione precedente aveva tentato di portare avanti ma fermato dalle proteste dei cittadini, perché prevedeva il taglio dei lecci. «La strada è quella di tipo conservativo», commenta Bardelli spiegando che si sta studiando un progetto che prevede il mantenimento dei lecci. Da aggiungere poi, che sono già iniziati i lavori del bando Borghi storici che per prima cosa porterà un nuovo parcheggio a Laveno.