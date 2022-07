I lavoratori di Whirlpool in Prefettura a Varese: “Vogliamo certezze sul futuro”

Un presidio davanti alla Prefettura di Varese organizzato dalla rsu Whirlpool di Cassinetta e da Fim Fiom Uilm Varese.

Sono un centinaio i lavoratori che questa mattina (venerdì 15 luglio) si sono presentati davanti a Villa Recalcati a Varese con lo striscione dei sindacati e per chiedere attenzione sulla loro situazione lavorativa. La manifestazione, infatti, è stata organizzata dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Whirlpool Corporation, Marc Bitzer, dove parla di una revisione strategia dell’azienda in Europa, Medio Oriente e Africa.

«Ci chiediamo cosa significa parlare di revisione strategica – spiega Matteo Berardi di Fiom -. Negli ultimi mesi hanno chiuso gli stabilimenti di Napoli, in Inghilterra e in Russia e non possiamo che fare attenzione. Non abbiamo avuto comunicazioni particolari riguardanti lo stabilimento di Cassinetta ma la preoccupazione c’è e non riguarda solo il reparto della produzione, ma anche quello dell’area impiegatizia».

Una delegazione dei dipendenti di Whirlpool ha quindi incontrato il Vicario del Prefetto Fabio De Fanti: «Gli abbiamo spiegato la situazione, ma sopratutto quale importanza ha questa azienda sul territorio. Una revisione potrebbe comportare anche una vendita con ricadute occupazionali su tutto il nostro territorio. Purtroppo non possiamo che pensare al peggio» continua Berardi, «Abbiamo chiesto un incontro anche con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al momento non abbiamo avuto risposta, ma dobbiamo difendere il nostro lavoro».