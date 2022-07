Lavori in Autolaghi, chiusure degli svincoli di Gazzada, Buguggiate e Solbiate Arno nella notte tra il 4 e il 7 luglio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, saranno adottati seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 5:00 di giovedì 7 luglio, sarà completamente chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria o di Castronno;

-dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza.

Sempre sulla A8, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano;

-nelle quattro notti consecutive di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Milano. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare i rami di Buguggiate-Gazzada o lo svincolo di Castronno.