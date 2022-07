Le farfalle di luce incantano Vedano Olona, tutto esaurito per “La notte degli artisti”

Grandissimo successo per l’edizione 2022 della Notte degli Artisti, la manifestazione organizzata dal gruppo commercianti di Vedano Olona nella serata di sabato 9 luglio. Mai come quest’anno l’invito a trascorrere una notte tra musica, spettacoli e negozi aperti fino a tarda ora ha attirato in paese così tante persone anche dal circondario.

Grazie ad un programma davvero ricco e un’organizzazione perfetta, in tantissimi hanno approfittato delle offerte gastronomiche, dei tanti concerti che hanno riempito di musica ogni angolo del centro e tutti hanno ammirato l’evento clou della serata, il suggestivo spettacolo delle “Farfalle luminose” della Compagnia Corona Events.

Soddisfatti gli organizzatori che hanno visto il grande lavoro fatto premiato da un inequivocabile “tutto esaurito”, e che si sono meritati i complimenti di tutti, a partire dal sindaco Cristiano Citterio: «E’ stata proprio una bella serata di festa per tutti. Grazie a tutti i bar, i negozi, i volontari, la Protezione civile, la Polizia locale e la Pro loco per aver consentito di riprendere questa iniziativa dopo due anni di limitazioni».