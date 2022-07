Le opere di Villa e collezione Panza prendono “vita” in tre serate speciali

In occasione delle Sere Fai d’estate, Villa e collezione Panza di Varese il ciclo di incontri Opere in Scena, dedicato alle opere esposte nel museo di arte contemporanea, frutto della sensibilità di Giuseppe Panza, che le ha selezionate e allestite, e degli artisti che hanno attivato un fecondo dialogo tra produzione e ambiente naturale della Villa stessa.

Il progetto, reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, si propone come un racconto itinerante e immersivo che rielaborerà in chiave teatrale e poetica questo perfetto connubio tra arte e natura.

Nelle serate di martedì 5, 12 e mercoledì 20 luglio alle ore 19, alcune delle opere di Villa Panza prenderanno vita attraverso le suggestioni degli artisti invitati – alcuni tra i protagonisti dei più importanti palcoscenici italiani – che offriranno l’occasione di osservare, conoscere e riscoprire le opere attraverso nuovi stimoli.

Per il primo appuntamento di martedì 5 luglio l’eclettico direttore d’orchestra Alessandro Cadario accompagnerà i visitatori in un racconto itinerante affidando al suono il compito di ‘reinterpretare’ i lavori esposti a Villa Panza. Le opere sezionate dal musicista saranno: Cone of Water di Meg Webster, Looking Outward di Sean Scully, Single Pipe Piece di Jene Highstein e Varese Room di Maria Nordman.

La seconda serata di martedì 12 luglio sarà invece affidata al regista teatrale Andrea Chiodi, direttore artistico del festival tra Sacro e Sacro Monte, che interverrà ‘mettendo in scena’ le opere di Robert Wilson, A House for Giuseppe Panza, Franco Monti, Section of Silence, Robert Irwin, Varese Portal Room, Michael Brewster, Falls From Sky 6’ 34”Aerosplane 6’ 28” Flutter 5’ 03”.

Concluderà la rassegna mercoledì 20 luglio l’attrice Federica Fracassi, che regalerà una voce a Cement Bench for Hillside di Meg Webster, Lunette di James Turell, Varese Corridor di Dan Flavin e all’ Immagine di antenato, figura femminile seduta con bambino in grambo, Arte Bambara, regione di Bouguni, Mali.

Dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce su prenotazione: tel. 0332 242199. Ingresso agli incontri e alla Villa: Intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 7; Iscritti FAI e National Trust € 6; Studenti 19-25 anni € 10. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento

l’ingresso è gratuito.

In occasione della mostra “Giorgio Colombo. Fotografie dalla Collezione Panza. 1975 – 1992”, la Villa propone un ciclo di incontri ed eventi tematici per approfondire la figura di Giorgio Colombo, per 25 anni fotografo ufficiale della Collezione Panza, alla presenza dell’autore.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 27 luglio, un approfondimento dal titolo L’archivio fotografico come fonte per la storia dell’arte, a cura di Alessandra Pozzati dell’Archivio Ugo Mulas e Angela Madesani, storica dell’arte e curatrice. La rassegna proseguirà con due incontri nel mese di settembre, con date ancora da definire. Dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce su prenotazione: tel. 0332 242199. L’ingresso è gratuito.

Infine, un ciclo di serate all’insegna della musica jazz è atteso per mercoledì 3 agosto e domenica 7 settembre:

un’occasione speciale per gustare un aperitivo nell’atmosfera unica del giardino e per scoprire la collezione permanente, le installazioni site-specific e la mostra dedicata al fotografo Giorgio Colombo.

Ingresso agli incontri: Intero € 35; Iscritti FAI e National Trust € 25; Studenti 19-25 anni € 30. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito. Villa e Collezione Panza è museo riconosciuto da Regione Lombardia. Gli eventi delle Sere FAI d’Estate a Villa e Collezione Panza si svolgono con il Patrocinio del Comune di Varese.

Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it.