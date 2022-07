Le opposizioni chiedono una commissione urgente sulle partecipate di Busto Arsizio

Le nuove nomine nelle società partecipate di Busto Arsizio mettono in agitazione le minoranze ed è il capogruppo di Popolo Riforme e Libertà Gigi Farioli a farsi portavoce di tutti i gruppi avanzando la richiesta di convocazione di una commissione ad hoc per discutere il tema, in vista delle prossime scadenze.

«Nel governo della Città sia dal punto di vista politico-strategico sia in ottica amministrativa il ruolo delle società partecipate è essenziale e preponderante anche per il notevole impatto sul bilancio dell’Ente che sul Documento di Programmazione» – specifica l’ex-sindaco nella sua richiesta.

Il momento è importante proprio perchè è ancora in fase di definizione il progetto di razionalizzazione delle stesse «a seguito di una delibera di indirizzo del consiglio del 2017 – prosegue Farioli -, sostanzialmente superata sotto diversi aspetti, ma ancora vigente e mai seguita da revoche o emendamenti».

Nel corso delle discussioni sulle annuali ricognizioni sia relativamente al dup che nei bilanci preventivi è stata più volte evidenziata sia dalla maggioranza che dalla minoranza «la necessità di audizioni in commissione di amministratori e direzioni delle stesse (Agesp spA , Agesp Attività Srumentali, Agesp Energia, Prealpigas che ha già un nuovo presidente, Prealpi Servizi e Neutalia)».

Tenuto conto che sono in corso assemblee con conseguente nomina nuovi amministratori «a nome dei consiglieri dei gruppi Popolo Riforme e Libertà, Partito Democratico, Busto al Centro e Progetto in Comune Farioli chiede «un’urgente audizione degli amministratori e dirigenti interessati con riferimento alle partecipate ricordate. E’ ovviamente utile ed opportuna la presenza del Consigliere Delegato Roberto Ghidotti, che, con il Presidente di Commissione, potrà concordare sulle più opportune, ma comunque urgenti, modalità di convocazione in più sedute specifiche».