L’economia calcistica e le regole finanziarie: convegno di approfondimento alla Liuc

Il calcio non è più solo uno sport. Si tratta di un’industria in grado di generare ogni anno un giro d’affari da oltre 25 miliardi di euro a livello europeo, di cui 3,6 solo in Italia, e una contribuzione complessiva alle casse erariali nazionali superiore al miliardo di euro.

Per i club calcistici ciò significa fronteggiare nuove sfide, che considerino la totalità dei fattori sportivi e di gestione economica. Sono, infatti, già in atto cambiamenti nel modello di business delle principali società e, in generale, anche per via di normative quali il Financial Fair Play, si presta un’attenzione sempre maggiore agli aspetti finanziari, soprattutto in considerazione dell’indebitamento complessivo di 5,2 miliardi di euro registrato dal calcio italiano nell’ultimo anno.

Se ne parla in LIUC, mercoledì 13 luglio 2022, a partire dalle ore 10.00, nel corso di un convegno in presenza, per il quale è prevista la partecipazione anche in distance, dal titolo “Le Operazioni di CalcioMercato nel 2022: Prospettive e Aspetti Contabili, Regolamentari e Fiscali”. Un appuntamento che si colloca in concomitanza con l’apertura della finestra estiva di CalcioMercato riferita alla stagione 2022/23 e, per questo, ancora più interessante.

L’obiettivo è fornire una panoramica di alcune tipologie di operazioni per le quali le squadre professionistiche possono adattare la propria “rosa” al progetto tecnico che intendono perseguire, evidenziandone, poi, le ricadute da un punto di vista contabile, regolamentare e fiscale. In un contesto segnato nel recente passato dall’iniziativa, molto discussa, di costituire una Super Lega, le società di calcio dovrebbero poter avere maggiore coinvolgimento nella governance delle competizioni a cui partecipano, al fine di supervisionare al meglio l’esperienza dei fan, l’impatto ambientale del business, la sostenibilità finanziaria e la gestione dei diritti dei media.

Non si può comunque prescindere dai risultati sportivi, da cui deriva l’apprezzamento del mercato con riguardo a questo settore, nonché dalla possibilità, tra le altre, di ottenere maggiori guadagni anche grazie alle plusvalenze derivanti dalla cessione dei calciatori. Una delle critiche mosse al sistema calcio sta proprio nel fatto che i calciatori possono essere valutati cifre significative, apparentemente non controbilanciate da una piena e dimostrabile ragione sportiva.

«È fondamentale comprendere i principali driver di valore dei Football Club, il quadro normativo estremamente complesso all’interno del quale le società devono muoversi, insieme alle principali problematiche economico-manageriali, civilistiche, contabili e fiscali che le caratterizzano, per facilitare l’elaborazione di nuovi modelli sostenibili di gestione e prendere decisioni di natura economica opportune, che siano in grado di coinvolgere tutti gli stakeholders» spiega Patrizia Tettamanzi, Professore Associato di Accounting e Sustainability Management in LIUC – Università Cattaneo, promotrice dell’iniziativa. «E’ proprio sulla base di questi temi, oggetto di dibattito, che origina l’idea del presente convegno, rivolto ad analizzarli da un punto di vista accademico, ma anche pratico».

Modererà i lavori, insieme a Patrizia Tettamanzi, Stefano Trettel, Dottore Commercialista e Direttore Fiscale di Fininvest S.p.A. che aggiunge: «Allo stato attuale, oltre ai menzionati cambiamenti, è necessario garantire alle società di calcio un condiviso corredo di istruzioni riguardo al trattamento contabile e fiscale delle operazioni attinenti alla loro gestione caratteristica, che ne valorizzi le peculiarità, anche per non compromettere (con il rischio di defatiganti contenziosi) gli ingenti e qualificati investimenti nel settore che il nostro Paese sta in questi ultimi anni attraendo dall’estero».

L’iniziativa è realizzata con l’obiettivo di creare un tavolo di lavoro al quale accademici in ambito economico e sportivo si confrontano, alimentando una dialettica via via di taglio sempre più pratico, con operatori del mercato calcistico, professionisti e figure di riferimento del settore calcistico-sportivo.

Per info e iscrizioni: https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1197 .