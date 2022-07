Licata (Italia Viva): “Senza Draghi a rischio risorse per il nostro territorio, petizione di Italia Viva verso le 100.000 firme”

“Con la crisi di Governo è concreto il rischio per la nostra provincia e per il Paese di perdere le risorse previste dal PNRR, un grave danno per i cittadini, le imprese e il territorio. Ma non solo, purtroppo subirebbero un brusco stop provvedimenti importanti come quello sul tetto al prezzo del gas e misure urgenti per arrestare gli effetti sulle famiglie del tasso di inflazione ormai a livelli record”. Così Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva, che continua: “Bene gli appelli lanciati dal sindaco di Varese Davide Galimberti e dal Presidente di Univa Roberto Grassi affinché Draghi rimanga al suo posto, garantendo al nostro Paese una guida di grande autorevolezza ed esperienza. Un anno e mezzo fa Italia Viva è stata determinante nel portare Mario Draghi a Palazzo Chigi, oggi chiediamo con forza che ci rimanga almeno fino alla fine di questo mandato, lo facciamo anche con una petizione online che in un giorno ha già raccolto 50.000 firme e che contiamo raggiunga quota 100.000 entro mercoledì prossimo, giorno in cui Draghi comunicherà al Parlamento le proprie decisioni”, conclude.